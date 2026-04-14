Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Государственный комитет Татарстана по тарифам на заседании установил новые тарифы на речные перевозки пассажиров и багажа в местном сообщении. Их будет применять акционерное общество «Флот Республики Татарстан».

В ведомстве проанализировали заявки перевозчика и учли экономически обоснованные расходы. Рост цен объяснили несколькими факторами: повышением индекса потребительских цен, удорожанием горюче-смазочных материалов и увеличением минимального размера оплаты труда.

Стоимость проезда по самым востребованным направлениям:

Казань – Свияжск: полный билет — 188 рублей, детский — 94 рубля;

Казань – Болгары: полный билет — 544 рубля, детский — 272 рубля.

Решение согласовали со всеми профильными министерствами и ведомствами. Постановление направлено в министерство юстиции республики. После регистрации его опубликуют на официальном портале правовой информации. Тарифы вступят в силу через 10 дней после публикации и будут действовать до 31 декабря 2026 года.

Полный перечень решений можно посмотреть на официальном сайте Госкомитета Татарстана по тарифам.

Напомним, что сезон речной навигации в Татарстане стартует 24 апреля. Первый рейс запустят 1 мая.

