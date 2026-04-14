Названы новые тарифы на речные перевозки в Татарстане
Так, например, билет до Болгара обойдется в 544 рубля.
Государственный комитет Татарстана по тарифам на заседании установил новые тарифы на речные перевозки пассажиров и багажа в местном сообщении. Их будет применять акционерное общество «Флот Республики Татарстан».
В ведомстве проанализировали заявки перевозчика и учли экономически обоснованные расходы. Рост цен объяснили несколькими факторами: повышением индекса потребительских цен, удорожанием горюче-смазочных материалов и увеличением минимального размера оплаты труда.
Стоимость проезда по самым востребованным направлениям:
Казань – Свияжск: полный билет — 188 рублей, детский — 94 рубля;
Казань – Болгары: полный билет — 544 рубля, детский — 272 рубля.
Решение согласовали со всеми профильными министерствами и ведомствами. Постановление направлено в министерство юстиции республики. После регистрации его опубликуют на официальном портале правовой информации. Тарифы вступят в силу через 10 дней после публикации и будут действовать до 31 декабря 2026 года.
Полный перечень решений можно посмотреть на официальном сайте Госкомитета Татарстана по тарифам.
Напомним, что сезон речной навигации в Татарстане стартует 24 апреля. Первый рейс запустят 1 мая.
Ранее мы писали, что на набережной в Казани появятся три причала. Новая инфраструктура сделает речной транспорт более доступным для жителей и гостей города.
Также сообщалось, что Татарстан планирует в этом году восстановить навигацию с Ульяновском. Республика готова к сотрудничеству и налаживанию речной навигации между городами.
Кроме того, говорилось, почему Татарстану пока сложно наладить речное сообщение с другими городами. В этом году компания больше внимания уделит работе над расширением маршрутной сети скоростных судов, но преимущественно внутри региона.
«Вечерняя Казань» также писала, что пассажирская речная навигация в Татарстане может стать круглогодичной. Планируется купить два пассажирских судна на воздушной подушке.
Сроки следствия по делу основателя «Волги-Автодор» продлены на два месяца - до 14 июня.
Преступники разбили окно во время стоянки и выпрыгнули — с тех пор их не удалось найти.
Воды не будет с 1:00 14 апреля.
От полученных травм скончались два водителя и два пассажира.
Подсудимый полностью признал вину.
Сфера общепита переживает сложные времена: из-за роста издержек, снижения покупательской способности и налоговых новаций отрасль вынуждена адаптироваться. Одни заведения закрываются, а рентабельность других остается под угрозой.