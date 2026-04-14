В родительский день верующие посещают кладбища, разделяя пасхальную радость с ушедшими близкими, и молятся об упокоении их душ.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Русская православная церковь встретит День поминовения усопших (Радоницу) 21 апреля. Об этом сообщает РИА Новости, приводя слова замуправделами Московской патриархии епископа Павлово-Посадского Силуана (Вьюрова).

По традиции Радоница наступает на девятый день после Светлого Воскресения Христова. В этот день начинается регулярное заупокойное богослужение. В предшествующую ему Светлую седмицу оно не проводится. На деле таинство начнется еще раньше — с 20 апреля, в понедельник, поскольку богослужебные сутки отличаются от астрономических.

В этот день принято подавать записки об упокоении и посещать литургию с панихидой. Верующие прибираются на могилах близких и приносят свечи.

Напомним, что особенной будет вся неделя после Пасхи, в течение которой все добрые дела вернутся многократно. Например, в Светлый понедельник в церквях совершается литургия с крестным ходом, песнями и звоном. Верующие ходят в гости и обмениваются пасхальными угощениями.

