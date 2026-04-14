Промышленный сектор страны-партнера готов перенимать опыт республики.

Автор фото: пресс-служба раиса РТ

Министры промышленности Татарстана и Египта будут курировать совместные проекты двух стран. Такое соглашение было заключено во время встречи раиса республики Рустама Минниханова и премьер-министра страны-партнера Мустафы Мадбули. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Мустафа Мадбули отметил особую роль раиса как председателя Группы стратегического видения «Россия — исламский мир». Он поздравил Казань с новым культурным статусом (столицы исламского мира) и пожелал успешного проведения KazanForum. Премьер-министр отметил, что прошедшая встреча Минниханова с президентом Египта — показатель хороших взаимоотношений, и выразил надежду, что скоро российская промышленная зона в стране начнет работу. Промышленный комплекс готов перенимать опыт Татарстана.

Рустам Минниханов отметил, как сильно вырос татарстано-египетский товарооборот и насколько велик потенциал развития. Раис рассказал, что с момента последнего его посещения Египет преобразился — была даже построена новая столица.

«Наша республика открыта для инвестиций и инноваций и всегда готова поделиться своим опытом. Мы активно развиваем тему партнерского финансирования и индустрии халяль», — подытожил он.



В рамках своей деловой поездки Минниханов также осмотрел экспонаты Большого египетского музея. Там находится более 100 тысяч артефактов.

