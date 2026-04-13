Общество
13 апреля 13:08
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Неделя популяризации донорства крови и костного мозга стартовала в России

Акция приурочена ко Дню донора.

Автор фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

С 13 по 19 апреля в России проходит Неделя популяризации донорства крови и костного мозга. Она приурочена ко Дню донора, который отмечается 20 апреля, сообщает Минздрав Татарстана.

Ежедневно тысячи пациентов ждут переливания крови после аварий, операций или при хронических заболеваниях. Еще больше людей с лейкемией, лимфомой и другими болезнями надеются на совместимого донора костного мозга. Клетки донора должны совпадать на генном уровне, и только один из десяти тысяч человек подходит конкретному пациенту. Каждый новый участник регистра — это чей-то шанс на жизнь.

Как стать донором крови:

  • возраст — от 18 до 60 лет;

  • вес — более 50 килограммов;

  • отсутствие противопоказаний (хронические болезни, недавние операции);

  • за 48 часов до сдачи исключить алкоголь, за сутки — жирную пищу.

Процедура длится 10–15 минут, за раз сдают 450 миллилитров крови.

Как стать донором костного мозга:

  • возраст — от 18 до 45 лет;

  • гражданство РФ или проживание в России более года;

  • отсутствие медицинских противопоказаний (ВИЧ, онкология, психические расстройства, беременность и другие).

Информация подготовлена в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее в репортаже «Вечерней Казани» мы рассказали, как стать донором крови в столице Татарстана. В видео показываем, как проходит процедура сдачи крови от начала до конца.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.