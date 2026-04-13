Неделя популяризации донорства крови и костного мозга стартовала в России
Акция приурочена ко Дню донора.
С 13 по 19 апреля в России проходит Неделя популяризации донорства крови и костного мозга. Она приурочена ко Дню донора, который отмечается 20 апреля, сообщает Минздрав Татарстана.
Ежедневно тысячи пациентов ждут переливания крови после аварий, операций или при хронических заболеваниях. Еще больше людей с лейкемией, лимфомой и другими болезнями надеются на совместимого донора костного мозга. Клетки донора должны совпадать на генном уровне, и только один из десяти тысяч человек подходит конкретному пациенту. Каждый новый участник регистра — это чей-то шанс на жизнь.
Как стать донором крови:
возраст — от 18 до 60 лет;
вес — более 50 килограммов;
отсутствие противопоказаний (хронические болезни, недавние операции);
за 48 часов до сдачи исключить алкоголь, за сутки — жирную пищу.
Процедура длится 10–15 минут, за раз сдают 450 миллилитров крови.
Как стать донором костного мозга:
возраст — от 18 до 45 лет;
гражданство РФ или проживание в России более года;
отсутствие медицинских противопоказаний (ВИЧ, онкология, психические расстройства, беременность и другие).
Информация подготовлена в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Ранее в репортаже «Вечерней Казани» мы рассказали, как стать донором крови в столице Татарстана. В видео показываем, как проходит процедура сдачи крови от начала до конца.
