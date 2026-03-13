Общество
13 марта 17:12
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Новым зампрокурора Татарстана стал Владимир Посохов

В системе органов прокуратуры Посохов проработал 21 год.

Автор фото: прокуратура РТ

Владимир Посохов назначен зампрокурора Татарстана. Он имеет значительный опыт работы в системе органов прокуратуры — более 21 года. В числе его обязанностей: контроль за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму, вопросы защиты прав несовершеннолетних и молодежи и многое другое. Об этом говорится на сайте надзорного ведомства.

До этого Посохов в течение девяти лет значился начальником управления правовой статистики, информационных технологий и защиты информации прокуратуры РТ.

Ранее сообщалось, сын экс-главы Минздрава Татарстана стал главврачом Верхнеуслонской ЦРБ. До этого Марсель Садыков был замглавврача в казанской горбольнице № 7.

