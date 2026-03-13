Новым зампрокурора Татарстана стал Владимир Посохов
В системе органов прокуратуры Посохов проработал 21 год.
Владимир Посохов назначен зампрокурора Татарстана. Он имеет значительный опыт работы в системе органов прокуратуры — более 21 года. В числе его обязанностей: контроль за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму, вопросы защиты прав несовершеннолетних и молодежи и многое другое. Об этом говорится на сайте надзорного ведомства.
До этого Посохов в течение девяти лет значился начальником управления правовой статистики, информационных технологий и защиты информации прокуратуры РТ.
