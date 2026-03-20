Общество
20 марта 12:04
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Об угрозе клещей начали предупреждать в одном из районов Татарстана

Сезон активности начинается ранней весной при потеплении до +5-7 градусов.

Об угрозе клещей начали предупреждать в одном из районов Татарстана

Автор фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Нурлатском районе Татарстана предупредили о начале сезона активности клещей, он ожидается ранней весной при потеплении до +5-7 градусов и таянии снега. Об этом сообщила начальник Нурлатского территориального отдела Роспотребнадзора Гузэль Бадыгина, передает пресс-служба ведомства.

Эксперт напомнила, что территория района относится к зонам повышенного риска распространения заболевания, посоветовав своевременно пройти вакцинацию против вируса клещевого энцефалита.

Также в районе в прошлом году было зафиксировано 138 случаев укусов клещей, что составляет 299,38 случая на каждые 100 тысяч жителей - это превышает показатель 2024 года на 16,7%, то есть 118 случаев, или 249,78 на 100 тысяч населения. Большинство пострадавших были укушены клещами в лесополосах и около жилых домов.

Для защиты от клещей рекомендуется надевать специальные защитные костюмы, обрабатывать одежду аэрозольными химическими средствами, а помимо этого не забывать проводить проверку одежды и тела при возвращении домой.

Ранее сообщалось, что биолог предупредил о рекордном нашествии клещей в этом году. Из-за обильных снегопадов и отсутствия сильных морозов паразиты отлично перезимовали и выйдут на охоту уже в марте.

