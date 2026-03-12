Песков призвал не душить блогеров запретами, а создавать им условия
По словам представителя Кремля, власти должны работать с блогерами, доносить свои смыслы, чтобы те транслировали их дальше.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что государство не должно «зарегулировать блогеров до смерти». Наоборот — нужно создавать им комфортные условия для работы.
Отвечая на вопросы журналистов, Песков отметил, что многие блогеры уже обгоняют по аудитории телеканалы. И эта тенденция станет серьезным вызовом для традиционных СМИ.
«Ни в коем случае нельзя заниматься каким-то излишним чрезвычайным регулированием их деятельности. Это только подорвет их позиции, это не в интересах государства», — подчеркнул он.
По словам Пескова, власти должны работать с блогерами, доносить свои смыслы, чтобы те транслировали их дальше. А контроль допустим только в рамках существующих законов.
«Все, что они не запрещают, должно быть разрешено», — резюмировал пресс-секретарь.
