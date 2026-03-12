Общество
12 марта 09:56
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Песков призвал не душить блогеров запретами, а создавать им условия

По словам представителя Кремля, власти должны работать с блогерами, доносить свои смыслы, чтобы те транслировали их дальше.

Песков призвал не душить блогеров запретами, а создавать им условия

Автор фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что государство не должно «зарегулировать блогеров до смерти». Наоборот — нужно создавать им комфортные условия для работы.

Отвечая на вопросы журналистов, Песков отметил, что многие блогеры уже обгоняют по аудитории телеканалы. И эта тенденция станет серьезным вызовом для традиционных СМИ.

«Ни в коем случае нельзя заниматься каким-то излишним чрезвычайным регулированием их деятельности. Это только подорвет их позиции, это не в интересах государства», — подчеркнул он.

По словам Пескова, власти должны работать с блогерами, доносить свои смыслы, чтобы те транслировали их дальше. А контроль допустим только в рамках существующих законов.

«Все, что они не запрещают, должно быть разрешено», — резюмировал пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что телеведущая и журналистка Ксения Собчак на шоу «Быстрые свидания» назвала казанского блогера «дешевым понторезом». Сулейману «прилетело» за фейковое фото в частном джете.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
НАСА
Падения кометы на Солнце в начале апреля ждут ученые

Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Нахулиганивший в пекарне татарстанец сядет на скамью подсудимых

Мужчина разбил витрину и поджег петарду.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Умер один из сооснователей радиостанции «Эхо Москвы»

Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Субподрядчик ПАО «Туполев» получил «условку» по делу о хищении 148 миллионов

Суд обязал фигуранта дела Евгения Половкина выплатить 1,4 миллиона рублей.

соцсети
В Казани сильный пожар на складе с косметикой по улице Родины

Черный дым затянул небо, 20 человек эвакуировались сами.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств

В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Программа долгосрочных сбережений не хайпанула у молодежи
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.