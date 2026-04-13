Общество
13 апреля 12:49
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Песошин: «Татарстан всегда славился щедрыми и отзывчивыми людьми»

Премьер-министр региона поздравил жителей с Днем мецената.

Автор фото: tatarstan.ru

В республике сохраняют память о выдающихся меценатах, которые своими добрыми делами и щедрыми пожертвованиями поддерживали культуру, образование и здравоохранение Татарстана. Среди них — братья Акчурины, Алафузовы и Ушковы. Так начал свое поздравление с Днем мецената премьер-министр региона Алексей Песошин.

«Татарстан всегда славился щедрыми и отзывчивыми людьми, готовыми прийти на помощь нуждающимся и поддержать важные социальные, культурные и образовательные проекты. <…> В наши дни помощь нуждающимся приобретает новые формы, становится более системной и эффективной. Представители бизнеса, общественные организации и простые граждане республики активно участвуют в реализации социально значимых программ, помогают малоимущим семьям, детям-сиротам, представителям старшего поколения и людям с ограниченными возможностями. Заслуживают особых слов корпоративные практики благотворительной деятельности», — рассказал он.

Песошин отдельно отметил осуществляемую в республике поддержку бойцов СВО.

«Это истинное проявление человеческой солидарности и патриотизма, достойное самого глубокого уважения», — поддержал добровольцев премьер-министр.

Он выразил благодарность тем, кто остается неравнодушным к другим людям, и пожелал здоровья и успехов во всех начинаниях.

Ранее Песошин заявил, что недоволен районами Татарстана из‑за проблем с учётом электроэнергии. Из-за высокой стоимости технологического присоединения к электросетям тормозится реализация некоторых инвестиционных проектов.

Популярное
Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Суд Казани выпустил Станислава Шевырева из-под домашнего ареста

Сроки следствия по делу основателя «Волги-Автодор» продлены на два месяца - до 14 июня.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани задержали украинца, убившего сотрудника ОПК

Обвиняемый организовал убийство вместе с сообщниками год назад.

Mash
Опубликованы фото сбежавших из вагона в Чувашии заключенных

Преступники разбили окно во время стоянки и выпрыгнули — с тех пор их не удалось найти.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В трех районах Казани на сутки отключат воду из-за работ на трубопроводе

Воды не будет с 1:00 14 апреля.

скриншот видео
Четыре человека погибли в ДТП с трактором в Татарстане

От полученных травм скончались два водителя и два пассажира.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания

Сфера общепита переживает сложные времена: из-за роста издержек, снижения покупательской способности и налоговых новаций отрасль вынуждена адаптироваться. Одни заведения закрываются, а рентабельность других остается под угрозой.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
