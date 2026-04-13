Песошин: «Татарстан всегда славился щедрыми и отзывчивыми людьми»
Премьер-министр региона поздравил жителей с Днем мецената.
В республике сохраняют память о выдающихся меценатах, которые своими добрыми делами и щедрыми пожертвованиями поддерживали культуру, образование и здравоохранение Татарстана. Среди них — братья Акчурины, Алафузовы и Ушковы. Так начал свое поздравление с Днем мецената премьер-министр региона Алексей Песошин.
«Татарстан всегда славился щедрыми и отзывчивыми людьми, готовыми прийти на помощь нуждающимся и поддержать важные социальные, культурные и образовательные проекты. <…> В наши дни помощь нуждающимся приобретает новые формы, становится более системной и эффективной. Представители бизнеса, общественные организации и простые граждане республики активно участвуют в реализации социально значимых программ, помогают малоимущим семьям, детям-сиротам, представителям старшего поколения и людям с ограниченными возможностями. Заслуживают особых слов корпоративные практики благотворительной деятельности», — рассказал он.
Песошин отдельно отметил осуществляемую в республике поддержку бойцов СВО.
«Это истинное проявление человеческой солидарности и патриотизма, достойное самого глубокого уважения», — поддержал добровольцев премьер-министр.
Он выразил благодарность тем, кто остается неравнодушным к другим людям, и пожелал здоровья и успехов во всех начинаниях.
Ранее Песошин заявил, что недоволен районами Татарстана из‑за проблем с учётом электроэнергии. Из-за высокой стоимости технологического присоединения к электросетям тормозится реализация некоторых инвестиционных проектов.
