Премьер-министр региона поздравил жителей с Днем мецената.

Автор фото: tatarstan.ru

В республике сохраняют память о выдающихся меценатах, которые своими добрыми делами и щедрыми пожертвованиями поддерживали культуру, образование и здравоохранение Татарстана. Среди них — братья Акчурины, Алафузовы и Ушковы. Так начал свое поздравление с Днем мецената премьер-министр региона Алексей Песошин.

«Татарстан всегда славился щедрыми и отзывчивыми людьми, готовыми прийти на помощь нуждающимся и поддержать важные социальные, культурные и образовательные проекты. <…> В наши дни помощь нуждающимся приобретает новые формы, становится более системной и эффективной. Представители бизнеса, общественные организации и простые граждане республики активно участвуют в реализации социально значимых программ, помогают малоимущим семьям, детям-сиротам, представителям старшего поколения и людям с ограниченными возможностями. Заслуживают особых слов корпоративные практики благотворительной деятельности», — рассказал он.

Песошин отдельно отметил осуществляемую в республике поддержку бойцов СВО.

«Это истинное проявление человеческой солидарности и патриотизма, достойное самого глубокого уважения», — поддержал добровольцев премьер-министр.

Он выразил благодарность тем, кто остается неравнодушным к другим людям, и пожелал здоровья и успехов во всех начинаниях.

