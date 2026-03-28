Общество
28 марта 12:21
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Препарат для лечения спинальной мышечной атрофии начали производить в России

Для обеспечения технологического суверенитета в стране наладили выпуск 992 медицинских изделий, которые раньше не производились в РФ.

Препарат для лечения спинальной мышечной атрофии начали производить в России

Автор фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В России наладили производство 345 лекарственных препаратов. Об этом рассказали в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.

Часть из них — 25 наименований — раньше в стране не выпускали. Эти лекарства входят в список жизненно необходимых. Они предназначены для борьбы с онкологией, гепатитом С, сахарным диабетом, эпилепсией, артритом, инфарктами, тромбозами, хроническими болезнями почек и легких.

Особое внимание — препарату для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА). Это редкое генетическое заболевание: из-за мутации страдают двигательные нейроны спинного мозга, постепенно развивается мышечная слабость, возникают проблемы с дыханием и подвижностью суставов.

Кроме того, в стране начали выпускать 992 вида медицинских изделий, которые раньше не производились. В аппарате вице-премьера подчеркнули, что это важно для обеспечения технологического суверенитета.

Кстати, в июле 2025 года сообщалось, что цена на препарат от СМА в России снизилась почти наполовину — до 311 887 рублей.

Ранее мы писали, что в Минздраве Татарстана признают проблемы с выдачей бесплатных лекарств. В феврале льготники жаловались на проблемы с получением медикаментов, особенно по сердечным заболеваниям, сахарному диабету и онкологии.

