Россия достигла рекордно низкой младенческой смертности
Этот показатель несколько лет подряд обновляет исторические минимумы, заявил Мурашко.
Статистика смерти новорожденных в России стабильно держится на низком уровне, несколько лет подряд обновляя минимальный показатель. Об этом на итоговом заседании коллегии Минздрава России заявил глава ведомства Михаил Мурашко.
«В рамках федерального проекта «Охрана материнства и детства» нацпроекта «Семья» мы будем добиваться дальнейшего снижения младенческой смертности», — цитирует его РИА Новости.
Он отметил, что 21 регион России достиг значения ниже трех промилле.
Ранее сообщалось, что Татарстан занимает третье место в России по показателям младенческой смертности. Этот показатель в республике составляет 1,9 промилле.
