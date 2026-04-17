Общество
17 апреля 18:00
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Россия достигла рекордно низкой младенческой смертности

Этот показатель несколько лет подряд обновляет исторические минимумы, заявил Мурашко.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Статистика смерти новорожденных в России стабильно держится на низком уровне, несколько лет подряд обновляя минимальный показатель. Об этом на итоговом заседании коллегии Минздрава России заявил глава ведомства Михаил Мурашко.

«В рамках федерального проекта «Охрана материнства и детства» нацпроекта «Семья» мы будем добиваться дальнейшего снижения младенческой смертности», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что 21 регион России достиг значения ниже трех промилле.

Ранее сообщалось, что Татарстан занимает третье место в России по показателям младенческой смертности. Этот показатель в республике составляет 1,9 промилле.

Популярное
ГУ МЧС России по Татарстану
Приговор экс-начотдела МЧС Татарстана Линару Сунгатуллину не устоял в кассации

Дело осужденного на 10 лет «строгача» полковника чрезвычайного ведомства вернулось в апелляционную инстанцию.

Управление Роспотребнадзора по РТ
Работа базовой станции сотовой связи «ВымпелКом» в Казани приостановлена

Суд запретил деятельность на 60 суток.

источник «Вечерней Казани»
Балконы на Хади Такташа в Казани оказались опасными для жизни после ремонта

В домах напротив нового театра Камала проводят обновление фасадов — жителей заставили переустанавливать кондиционеры за свой счет и построили хлипкую конструкцию из листов металла с низкими перилами.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В трех районах Казани на сутки отключат воду из-за работ на трубопроводе

Воды не будет с 1:00 14 апреля.

скриншот видео
Четыре человека погибли в ДТП с трактором в Татарстане

От полученных травм скончались два водителя и два пассажира.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке

Власти хотят модернизовать семейную ипотеку. Размер лимита для регионов с дорогим жильем предлагают повысить вдвое и «привязать» к площади жилья и числу детей в семье. Эксперты считают: это поднимет спрос, но повысит стоимость квартир.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
