Общество
14 марта 16:24
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Россиянам напомнили, когда завершается отопительный сезон

В расчет берется среднесуточный показатель температуры.

Россиянам напомнили, когда завершается отопительный сезон

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Весна вступила в свои права. И не сегодня-завтра батареи уже перестанут нас греть. Когда именно – рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

- По закону подача тепла в многоэтажки с централизованной системой отопления прекращается, когда среднесуточная температура на улице держится выше +8 градусов в течение пяти дней, — цитирует РИА Новости депутата.  

Аксененко уточнил, что при определении средней температуры за сутки сотрудники метеостанций проводят замеры каждые три часа. Именно средний показатель, а не дневная температура служит основанием для принятия решения об отключении отопления. При этом на показатель могут повлиять ночные заморозки,  существенно понижающие итоговое значение.  

Зампред также напомнил, что решение об отключении отопления регионы принимают самостоятельно. Поскольку выключить и снова включить систему отопления невозможно из-за сложности технологического процесса, администрации, несмотря на благоприятную погоду, не спешат отключать тепло, если синоптики обещают в ближайшее время похолодание.  

Отключать тепло, как правило, начинают на производственных объектах, в административных и общественных зданиях. Затем - в жилых домах и в последнюю очередь - в образовательных, медицинских и социальных учреждениях.

Ранее сообщалось, что Казань 13 марта обновила температурный рекорд. Столбики термометров поднялись до отметки 9,3 градуса тепла.

