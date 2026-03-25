Рыси выходят к людям в поисках еды в российских регионах
Лесные кошки были замечены на территории Костромской, Калужской и Владимирской областей.
В центральной России участились случаи выхода рысей к людям. Хищники проникают в жилые дворы, охотятся на домашних кошек и забираются на крыши зданий, пишет телеграм-канал Mash.
Причиной может быть аномально снежная зима: лесные кошки вынуждены искать пропитание в населенных пунктах. Рысей замечали в Костромской, Калужской и Владимирской областях. В Ивановской области рысь оккупировала населенный пункт — почти три недели она приходила в поселок с детенышами. За это время хищники практически истребили всех бездомных и домашних кошек.
Отловить животных — сложная задача, так как они занесены в Красную книгу. Убить их нельзя, но популяция все равно сократилась из-за браконьерства, вырубки лесов и нехватки пищи в дикой природе.
Ранее сообщалось, что змеи начали пробуждаться от спячки в Татарстане. Одну из таких заметили рядом с Иннополисом. В этом году весна была ранней, уже активизировались гадюки и ужи.
