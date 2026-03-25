Общество
25 марта 21:25
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Рыси выходят к людям в поисках еды в российских регионах

Лесные кошки были замечены на территории Костромской, Калужской и Владимирской областей.

Автор фото: МВД РФ

В центральной России участились случаи выхода рысей к людям. Хищники проникают в жилые дворы, охотятся на домашних кошек и забираются на крыши зданий, пишет телеграм-канал Mash.

Причиной может быть аномально снежная зима: лесные кошки вынуждены искать пропитание в населенных пунктах. Рысей замечали в Костромской, Калужской и Владимирской областях. В Ивановской области рысь оккупировала населенный пункт — почти три недели она приходила в поселок с детенышами. За это время хищники практически истребили всех бездомных и домашних кошек.

Отловить животных — сложная задача, так как они занесены в Красную книгу. Убить их нельзя, но популяция все равно сократилась из-за браконьерства, вырубки лесов и нехватки пищи в дикой природе.

Ранее сообщалось, что змеи начали пробуждаться от спячки в Татарстане. Одну из таких заметили рядом с Иннополисом. В этом году весна была ранней, уже активизировались гадюки и ужи.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
скриншот видео
Педагог из Казани избил студента розовым дилдо — начата проверка

На видео педагог с улыбкой наносил удары по голове, ногам и ягодицам. В это время коллега смеялась и не выпускала студента из кабинета.

РИА Новости
Приготовление шашлыков во дворе грозит обернуться штрафом в 15 тысяч рублей

Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Получение инвалидности грозит россиянам новыми трудностями

По закону основанием для присвоения группы являются ограничения жизнедеятельности, но на практике пациентам не хватает специалистов и подтверждающих обследований.

соцсети
Заключенных в казанском СИЗО засекли на передаче почты по веревкам

В УФСИН прокомментировали видео, которое разошлось в Сети.

West Asia News Agency / REUTERS
Иран атаковал расположенную в Индийском океане военную базу Британии

Архипелаг Чагос отделяют от Тегерана пять тысяч километров.

Аналитика

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция

Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.