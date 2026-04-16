От Казани до Москвы — экосистема Сбера поддержит бегунов на всех этапах.

В 2026 году СберПрайм стал титульным партнёром пяти самых заметных беговых событий страны: Казанского марафона, СберПрайм Зелёного Марафона, Красочного забега, марафона «Белые ночи» и Московского Марафона. Партнёрство подчёркивает, что рекордные секунды складываются из многолетней подготовки, экипировки, логистики, питания и восстановления спортсменов. Экосистема Сбера помогает быстрее пройти этот путь и максимально реализовать свой потенциал как профессиональным атлетам, так и тем, кто только начинает бегать.

Календарь стартов под эгидой СберПрайм откроет Казанский марафон (0+), который пройдёт с 1 по 3 мая. История забегов в столице Татарстана началась ещё в 1974 году, а современный этап отсчитывают с 2015 года, когда марафон провели после 25-летнего перерыва. За 12 лет число участников этого старта выросло в 15 раз.

30 мая эстафету подхватит СберПрайм Зелёный Марафон (4+) — ежегодный спортивный, благотворительный и семейный праздник Сбера.

Соревнования охватят 60 российских городов от Владивостока до Калининграда. Ожидается, что на старт выйдут свыше 140 тысяч участников. Все регистрационные взносы и добровольные пожертвования поступят в Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее». На собранные средства некоммерческие организации откроют программы подготовки к школе для детей с ментальными особенностями и опытом сиротства: преподаватели и психологи проведут индивидуальные образовательные маршруты с учётом особенностей каждого ребёнка, бережно сопроводят, научат новому, помогая раскрывать таланты, находить друзей и взаимодействовать с ними.

7 июня Красочный забег (14+) в Москве приглашает пробежать 5 километров через разноцветные облака. Это не столько соревнование на время, сколько незабываемый фан-ран для всех.

4 июля бегунов объединит СберПрайм марафон «Белые ночи» (16+) — главный старт Санкт-Петербурга, который ведёт свою летопись с 1990 года.

Завершит большой беговой цикл СберПрайм Московский Марафон (18+), который состоится 26–27 сентября. Это крупнейшее российское соревнование по бегу, входящее в Международную ассоциацию марафонов и забегов AIMS.

Любой беговой старт требует не только соответствующих тренировок, но и подбора одежды и обуви, планирования поездки (транспорт, жильё), заботы о питании до и после нагрузки. СберПрайм закрывает эти и другие потребности через понятные цифровые сервисы. Составить план беговой подготовки поможет ГигаЧат — нейросетевая модель Сбера проанализирует текущую форму и предложит индивидуальный график.

Благодаря СберПрайм каждый из пяти стартов выйдет за пределы чисто спортивного мероприятия и превратится в общегородское событие с особой атмосферой. На площадках будут работать зоны пожеланий, стенды цифрового забега и пространства заботы. ГигаЧат станет умным помощником для всех, кто хочет вести здоровый образ жизни. На дистанциях участников встретят тематические тоннели. Музыка, фудкорты, развлечения для бегунов и болельщиков создадут пульс большого праздника, который привлечёт десятки тысяч людей.

Кирилл Царёв, первый заместитель председателя правления Сбербанка:

«Беговое сообщество в России растёт с каждым годом. Сегодня старты в Москве, Казани, Санкт-Петербурге собирают сотни тысяч бегунов. Для нас большая честь поддержать этот импульс в статусе титульного партнёра главных забегов страны в 2026 году. Благодаря партнёрам экосистемы Сбера мы помогаем не только на финишной прямой, но и задолго до старта. Мы сделаем всё возможное, чтобы создать неповторимую атмосферу, ради которой люди возвращаются на беговые старты из года в год. Желаю всем участникам забегов СберПрайм личных рекордов, здоровья и отличного настроения!»

