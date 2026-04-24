Суд приостановил работу казанского кафе «ОстроWok» на два месяца
Роспотребнадзор обнаружил множество нарушений.
После того, как у посетителей казанского кафе «ОстроWok», расположенного по улице Гоголя, была зарегистрирована кишечная инфекция, специалисты Управления Роспотребнадзора по Татарстану наведались в это предприятие общественного питания.
Во время проверки сотрудники ведомства выявили грубые нарушения санитарного законодательства. Так, в кафе работали сотрудники без сведений о прохождении предварительных и периодических медицинских осмотров, вакцинации, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации. В нем не оборудованы раковины для мытья рук персонала, нет бактерицидного оборудования для обеззараживания воздуха, не организован производственный лабораторный контроль.
В пробах готовой пищевой продукции и смывах были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. На индивидуального предпринимателя составлены протоколы об административном правонарушении, а само кафе по решению суда закрыто на 60 суток, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по РТ.
Ранее мы писали, что штрафы за нарушение ГОСТа будут грозить мастерам маникюра. Сам стандарт остается добровольным.
