Общество
24 апреля 01:17
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Суд приостановил работу казанского кафе «ОстроWok» на два месяца

Роспотребнадзор обнаружил множество нарушений.

Автор фото: Роспотребнадзор по Татарстану

После того, как у посетителей казанского кафе «ОстроWok», расположенного по улице Гоголя, была зарегистрирована кишечная инфекция, специалисты Управления Роспотребнадзора по Татарстану наведались в это предприятие общественного питания.  

Во время проверки сотрудники ведомства выявили грубые нарушения санитарного законодательства. Так, в кафе работали  сотрудники без сведений о прохождении предварительных и периодических медицинских осмотров, вакцинации, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации. В нем не оборудованы раковины для мытья рук персонала, нет бактерицидного оборудования для обеззараживания воздуха, не организован производственный лабораторный контроль.  

В пробах готовой пищевой продукции и смывах были обнаружены бактерии группы кишечной палочки.  На индивидуального предпринимателя составлены протоколы об административном правонарушении, а само кафе по решению суда закрыто на 60 суток, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по РТ.

Популярное
прокуратура Татарстана
Прокурор Татарстана хочет отобрать у экс-чиновника мэрии Казани 122 млн рублей

Александра Голякова и его семью подозревают в том, что они не смогли объяснить, откуда деньги на дорогую недвижимость.

Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»
Стартовал суд над футболистами молодёжки «Рубина», обвиняемых в изнасиловании

Дело откладывалось несколько раз с заменой председательствующего, сегодня планируется допросить потерпевшую.

duma.gov.ru
Зюганов предупредил о возможности повторения 1917 года

Председатель КПРФ призвал не допустить революцию.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Россиян предупредили о начале контроля за банковскими переводами

Налоговая начнёт автоматически проверять регулярные переводы на карты

Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»
СК проверит информацию о постановке «на счетчик» многодетной семьи в Татарстане

Женщину с четырьмя детьми, двое из которых с инвалидностью, обязали выплачивать 20 лет за сгоревшую заброшку.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность

Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
