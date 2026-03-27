Свыше половины казанцев заявили, что их друзья хвастаются своими доходами
Большинство испытывают сильную зависть от таких рассказов.
Каждый второй (52%) казанец заявил, что его друзья активно хвастаются своими доходами. Об этом говорится в исследовании группы «Ренессанс Страхование».
У 14% опрошенных много таких друзей, а у 38% – лишь малая часть знакомых. Большинство (37%) заявили, что испытывают сильную зависть от таких рассказов, 27% несильно завидуют таким друзьям, а у 10% близкие и знакомые зарабатывают меньше самих респондентов, поэтому они никому не завидуют. Радость за друзей испытывает лишь каждый четвертый опрошенный.
Каждый третий опрошенный (32%) заявил, что не следит за доходами друзей и считает, что ему это неинтересно. Свыше половины (53%) не скрывают свой интерес, но считают это неэтичным, а 15% стараются отслеживать, сколько зарабатывают их знакомые.
Треть опрошенных не верят рассказам о доходах своих друзей. Еще 17% полностью доверяют подобным историям, а 31% – не всегда. Лишь 19% готовы запросить у друга подтверждение дохода и только после него поверить в историю успеха.
Более трети (36%) опрошенных сообщили, что им самим хватает денег на все свои желания. Среди недовольных собственным заработком 29% хотели бы получать сумму не более 50 тысяч рублей дополнительно к зарплате, 16% – 50–100 тысяч рублей, а 12% – более 100 тысяч рублей.
Ранее в УФНС Татарстана рассказали об опасности при зарплате «в конверте». Сотрудник, не трудоустроенный официально, лишается ряда преференций.
