Общество
14 апреля 02:23
«Вечерняя Казань»

Татарстанцам разъяснили порядок присоединения к электрическим сетям

А также рассказали, для кого действует социальная льгота.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Перед началом строительного сезона в «Сетевой компании» разъяснили частным застройщикам порядок технологического присоединения к электрическим сетям.  

Размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется по одному из трёх оснований: по льготной ставке за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности, по формуле с применением стандартизированных тарифных ставок или по индивидуальному проекту, пояснили в компании.  

- Льготное присоединение предусмотрено для физических лиц, которые подключают объект для бытовых нужд. Максимальная мощность не должна превышать 15 кВт, присоединение выполняется по одному источнику электроснабжения, а расстояние от границы участка до ближайшего объекта электрической сети должно составлять не более 300 метров в городах и посёлках и не более 500 метров в сельской местности. Проверить это можно с помощью публичной кадастровой карты, – рассказал заместитель генерального директора АО «Сетевая компания» по технологическому присоединению, правовой работе и собственности Вадим Лукин.  

Социальная льгота на подключение полагается малоимущим и многодетным семьям, ветеранам, инвалидам и гражданам, подвергшимся воздействию радиации. Для этих категорий ставка – 1304 рубля 42 копейки за 1 кВт.  

Лукин уточнил: если земельный участок образован из другого участка, по которому ранее уже предоставлялась льгота, повторно воспользоваться ею не получится в течение трёх лет. Так как такие случаи в практике нередки, заявителям нужно заранее учитывать историю участка при планировании технологического присоединения, посоветовал представитель компании.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

 

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.