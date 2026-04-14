Татарстанцам разъяснили порядок присоединения к электрическим сетям
А также рассказали, для кого действует социальная льгота.
Перед началом строительного сезона в «Сетевой компании» разъяснили частным застройщикам порядок технологического присоединения к электрическим сетям.
Размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется по одному из трёх оснований: по льготной ставке за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности, по формуле с применением стандартизированных тарифных ставок или по индивидуальному проекту, пояснили в компании.
- Льготное присоединение предусмотрено для физических лиц, которые подключают объект для бытовых нужд. Максимальная мощность не должна превышать 15 кВт, присоединение выполняется по одному источнику электроснабжения, а расстояние от границы участка до ближайшего объекта электрической сети должно составлять не более 300 метров в городах и посёлках и не более 500 метров в сельской местности. Проверить это можно с помощью публичной кадастровой карты, – рассказал заместитель генерального директора АО «Сетевая компания» по технологическому присоединению, правовой работе и собственности Вадим Лукин.
Социальная льгота на подключение полагается малоимущим и многодетным семьям, ветеранам, инвалидам и гражданам, подвергшимся воздействию радиации. Для этих категорий ставка – 1304 рубля 42 копейки за 1 кВт.
Лукин уточнил: если земельный участок образован из другого участка, по которому ранее уже предоставлялась льгота, повторно воспользоваться ею не получится в течение трёх лет. Так как такие случаи в практике нередки, заявителям нужно заранее учитывать историю участка при планировании технологического присоединения, посоветовал представитель компании.
Ранее мы рассказали, какие семьи в России получат новую выплату в июне. В Соцфонде рассказали, кому повезет и какие условия необходимо соблюсти.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Сроки следствия по делу основателя «Волги-Автодор» продлены на два месяца - до 14 июня.
Преступники разбили окно во время стоянки и выпрыгнули — с тех пор их не удалось найти.
Воды не будет с 1:00 14 апреля.
От полученных травм скончались два водителя и два пассажира.
Подсудимый полностью признал вину.
Сфера общепита переживает сложные времена: из-за роста издержек, снижения покупательской способности и налоговых новаций отрасль вынуждена адаптироваться. Одни заведения закрываются, а рентабельность других остается под угрозой.