Суд принял новое решение.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Жителю Набережных Челнов отказали в компенсации авиабилетов на рейс Казань – Стамбул – Сан-Паулу – Стамбул – Казань авиакомпании Turkish Airlines, с которого его сняли из-за опьянения. Об этом говорится в решении суда.

Напомним, в августе стало известно, что челнинец выиграл заочный суд у Turkish Airlines, ему должны были выплатить компенсацию в размере около миллиона рублей. Мужчина купил билеты 3 февраля 2025 года, заплатив за них 158 245 рублей. При этом сумма с тарифами и таксами составила 261 522 рубля. Когда рейс отменили, деньги ему полностью не вернули. Мужчина приобрел новые билеты у другой авиакомпании, заплатив за них 260 554 рубля. После этого он подал в суд.

16 июля суд Набережных Челнов вынес заочное решение в пользу татарстанца, так как он рассказал, что своевременно прибыл в аэропорт, был зарегистрирован на рейс, но его сняли с рейса. По словам челнинца, с рейса он был снят, так как возникли какие-то сложности с документами или с багажом либо кому-то понадобилась медицинская помощь в аэропорту. Представитель авиакомпании подал заявление об отмене решения.

При повторном рассмотрении в ноябре выяснилось, что челнинца сняли с рейса из-за нарушения правил поведения, так как он поднялся на борт в состоянии опьянения. Мужчина также подтверждал употребление алкоголя. Судья, рассмотрев дело с учетом новых обстоятельств, в компенсации решила отказать.

Ранее сообщалось, что в Татарстане определили сумму компенсации пострадавшим от атаки БПЛА. Заявления принимаются в отделах соцзащиты. При повреждении или уничтожении личного или корпоративного автомобиля компенсация будет равна сумме ущерба, установленной экспертной оценкой.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.