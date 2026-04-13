Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Спрос на некоторые модели китайского автопрома вырос вполовину в республике. Чаще всего татарстанцы берут HAVAL, Geely, Chery, Changan и OMODA, в частности, такие модели, как HAVAL Jolion, Geely Atlas, Geely Coolray, HAVAL F7x, Geely Monjaro и HAVAL F7. Такие выводы сделали аналитики «Авито Авто».

Вырос спрос на машины EXEED (+52 процента), OMODA (+49 процентов), Tank (+31 процент), GAC (+22 процента) и HAVAL (на девять процентов). В частности, рост показали модели HAVAL F7x (почти в три раза), Geely Atlas (больше, чем в два раза), Chery Tiggo 4 Pro (более чем вдвое), OMODA C5 (+56 процентов), HAVAL Jolion (+24 процента) и Chery Tiggo 4 (на шесть процентов).

Марка HAVAL чаще всего встречается в продаже — ее доля составила почти четверть от общего предложения. Дальше идут Chery (23,4 процента), Geely (17,9 процента) и Changan (11 процентов).

По подсчетам аналитиков, в среднем один «китаец» стоит 2,31 миллиона рублей. Ряд моделей подешевел особенно сильно, в том числе Geely Tugella (почти на 15 процентов, до 2,8 миллиона рублей), HAVAL H6 (-7,3 процента, до 1,3 миллиона рублей), OMODA C5 (-6,9 процента, до 1,8 миллиона рублей), Geely Coolray (-6,7 процента, до 1,8 миллиона рублей) и Geely Monjaro (-6,2 процента, до 3,3 миллиона рублей).

Новую китайскую машину в среднем получится приобрести за четыре миллиона рублей. Доступнее стали модели Chery Tiggo 8 Pro Max (3,4 миллиона), Chery Tiggo 4 (2,3 миллиона рублей), Chery Tiggo 9 (4,5 миллиона рублей).

Как отмечает руководитель «Авито Селект» и финансовых сервисов «Авито Авто» Анастасия Докучаева, жители все больше доверяют китайскому автопрому. Дилеры отвечают на запросы водителей, увеличивая предложение. За год этот показатель вырос на 18 процентов среди машин с пробегом и на 15 процентов среди новых авто.

Ранее сообщалось, что среди новых авто татарстанцев интересует «Лада». На оживление рынка в республике в принципе влияет снижение ключевой ставки и ожидание смягчения ДКП.

