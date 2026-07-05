На первом месте находится «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые».

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Стали известны самые длинные слова в русском языке, их назвали в институте Русистики. Об этом сообщает РИА Новости.

Прежде самым длинным считалось слово «превысокомногорассмотрительствующий» из 35 букв, которое использовалось, как почтительное обращение к высокопоставленным чиновникам. В дальнейшем список начал расти с развитием науки. К примеру, появилось слово «водогрязеторфопарафинолечение» (29 букв), обозначающее комплекс лечебных процедур, и «тифлосурдоолигофренопедагогика» (30 букв), представляющее собой одно из направлений специальной педагогики.

Самым длинным зафиксированным словом русского языка на сегодня является «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые» из 55 букв. Оно было обнаружено в названии патента на химическое соединение

Теоретически длина слов может быть неограниченной, подчеркнул лингвисты.

Ранее сообщалось, что в России осталось два языка, на котором разговаривают всего по одному человеку - ительменский и медновский алеутский. Медновский алеутский – это смешанный русско-алеутский язык, на котором потомки алеуток и русских поселенцев общались в начале XIX века на острове Медный в Беринговом море. На ительменском языке, в котором два диалекта – южный и северный – говорили на западе Камчатки.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.