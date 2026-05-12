Тревожность вынудила россиян пересматривать «Ворониных» и «Универ»
Из-за нестабильной ситуации в мире жители регрессируют и возвращаются к старым ситкомам, чтобы почувствовать себя в безопасности.
Интеллектуальное кино и «документалки» все меньше привлекают жителей России — постоянный стресс и тревога подтолкнули их к старым комедийным сериалам вроде «Ворониных», «Универа», «Интернов», «Папиных дочек» и других. Каждая серия ситкомов имеет предсказуемый финал и дает зрителям опору в нестабильной обстановке. О новых тенденциях сообщает «База».
Психологи объясняют постоянное пересматривание знакомых комедий «регрессией» и поиском безопасности. Психика возвращается к подростковому возрасту и студенческим годам, когда все было понятнее, а ответственности на плечах лежало меньше. Персонажи воспринимаются как старые друзья, а сам сериал становится «машиной времени».
Ранее сообщалось, что продажи антидепрессантов за три года выросли в два раза, но уровень тревожности при этом не падает. В 2025 году россияне купили антидепрессантов на 19,5 миллиарда рублей против 11,1 миллиарда рублей в 2023-м.
