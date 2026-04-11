Законопроект внесут в ближайшее время.

Автор фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Ограничить распространение информации о нападениях на школы могут в Госдуме, в парламент в ближайшее время внесут соответствующий законопроект. Об этом на заседании коллегии по итогам деятельности Росмолодежи в 2025 году и планам на 2026 год сообщил председатель думского комитета по молодежной политике Артем Метелев, передает ТАСС.

Законопроект был согласован с правительством и администрацией президента. Над этой инициативой, по словам депутата, в партии работали несколько лет.

Метелев полагает, что после нападения на школы СМИ и интернет-площадки могут героизировать нападавших, вдохновляя тех, у кого слабая психика, повторять за ними.

«И это надо точно корректировать», - заявил парламентарий.

При этом он признал, что причинами нападений также могут быть буллинг или вовлечение и подстрекательство через интернет.

Ранее первый заместитель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая говорила, что СМИ нужно запретить писать публикации, которые касаются нападений на школы. Она отмечала, что на фоне недавних нападений подростков на школы заметна активная публикация видеоматериалов и фотографий с мест происшествий. Она считает, что такие сообщения, распространяемые под видом оперативных новостей, по сути «детализируют способы совершения преступлений».

