Общество
11 июня 14:29
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

В роддомах становятся популярными VR-очки, чтобы облегчить схватки при родах

Суть метода заключается в переключении внимания.

В роддомах становятся популярными VR-очки, чтобы облегчить схватки при родах

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Виртуальную реальность во время родов все чаще используют в государственных клиниках России в качестве полноценного терапевтического инструмента. Об этом пишет Baza.

Во время схваток роженице, чтобы переключить ее внимание, выдают VR-шлем. Через него транслируются успокаивающие картины, к примеру морские просторы, лесные чащи, закатное небо или горные вершины, все дополняется голосовыми медитациями, дыхательными упражнениями или сеансами гипнотерапии. Важно заставить мозг сосредоточиться на ином сенсорном опыте, приглушив ощущение боли и тревоги.

В роддоме имени Семашко в Томске закупили оборудование и предлагает его беременным как немедикаментозный способ обезболивания. Особо важным этот метод может быть для женщин, которым противопоказана эпидуральная анестезия.

Однако некоторые пациентки жалуются на физический дискомфорт, так как очки давят на лицо, особенно если носить их долго.

Ранее стало известно, сколько стоит родить в Казани. Любая пара, планирующая беременность, задаётся вопросом о том, с чего начать и куда идти. Как оказалось, эта тема окружена множеством мифов, а многие услуги можно получить бесплатно.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Сближение Венеры и Юпитера хорошо будет видно на вечернем небе

К этим планетам приблизятся также Меркурий и Луна.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Почти вся Казань «встанет» из-за саммита Россия — АСЕАН

Ограничения движения введут на неделю.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Исус Христос скончался в своей квартире в Казани

Тревогу забили соседи скандального подсудимого, из его комнаты исходил сильный запах.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Детсад в Татарстане кормил детей по серой схеме и лишился 2,3 млн рублей

Кооператив получил деньги в обход закона, суд обязал вернуть всю сумму в бюджет.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Чебоксары утром попали под ракетную атаку

Информация о пострадавших и масштабе разрушений уточняется.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов

Оформить микрозайм «до зарплаты» станет сложнее — из-за новых правил МФО обязаны проверять каждого клиента. Рынок охлаждается, но эксперты предупреждают: есть риск, что заемщики, получившие отказ, начнут обращаться к нелегальным кредиторам.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.