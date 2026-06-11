Суть метода заключается в переключении внимания.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Виртуальную реальность во время родов все чаще используют в государственных клиниках России в качестве полноценного терапевтического инструмента. Об этом пишет Baza.

Во время схваток роженице, чтобы переключить ее внимание, выдают VR-шлем. Через него транслируются успокаивающие картины, к примеру морские просторы, лесные чащи, закатное небо или горные вершины, все дополняется голосовыми медитациями, дыхательными упражнениями или сеансами гипнотерапии. Важно заставить мозг сосредоточиться на ином сенсорном опыте, приглушив ощущение боли и тревоги.

В роддоме имени Семашко в Томске закупили оборудование и предлагает его беременным как немедикаментозный способ обезболивания. Особо важным этот метод может быть для женщин, которым противопоказана эпидуральная анестезия.

Однако некоторые пациентки жалуются на физический дискомфорт, так как очки давят на лицо, особенно если носить их долго.

Ранее стало известно, сколько стоит родить в Казани. Любая пара, планирующая беременность, задаётся вопросом о том, с чего начать и куда идти. Как оказалось, эта тема окружена множеством мифов, а многие услуги можно получить бесплатно.

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