Общество
27 марта 15:39
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В России намерены обязать вузы открывать свои детсады

Депутаты считают, что нынешних четырех часов присмотра за ребенком, которые организованы в университетах, недостаточно.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

При общежитиях и вузах России могут открыться детские сады и ясли. Об этом заявил глава «Справедливой России» Сергей Миронов. Его слова приводит «Газета.Ru».

Как объяснил Миронов, в университетах уже существуют комнаты присмотра за ребенком, однако работают они всего четыре часа, а для детей там не организовано питание. Депутат считает, что подобную практику, во-первых, нужно ввести по всей стране, а во-вторых — открыть при каждом вузе ясли, сады, прокат вещей для детей. Четырех часов явно не хватает юным родителям, которые работают и учатся. Помимо этого, в таких учреждениях студенты педагогических вузов и меда могут проходить практику.

В пример Миронов привел Томский госуниверситет, где детсад успешно работает более 50 лет. Туда ходит около 200 детей, в том числе 50 детей учащихся.

Ранее сообщалось, что свыше 12 тысяч детей в Казани стоят в очередях в ясли и сады. Распределение мест происходит через систему «Электронный детский сад».

