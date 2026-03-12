Общество
12 марта 01:15
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В Татарстан прилетели первые грачи

«Разведчиков» заметили в четырех районах республики.

В Татарстан прилетели первые грачи

Автор фото: Госкомитет Татарстана по биоресурсам

С приходом весны в Татарстан возвращаются перелетные птицы. Первыми появились грача, сообщает Госкомитет РТ по биологическим ресурсам.  

Пока что в республику прилетели «разведчики», которые появляются раньше  основной массы сородичей и занимают колонии. Первых птиц уже видели в Дрожжановском, Камско‑Устьинском, Спасском и Чистопольском районах.  

Остальные грачи появятся в республике в ближайшее время, когда ночные заморозки станут короче и слабее,  а днем термометры будут показывать плюсовую температуру.

Ранее сообщалось, что Казань ожидают «сюрпризы» из-за таяния снега весной. Дома подтопит, могут возникнуть оползни и оплывины.

