«Разведчиков» заметили в четырех районах республики.

Автор фото: Госкомитет Татарстана по биоресурсам

С приходом весны в Татарстан возвращаются перелетные птицы. Первыми появились грача, сообщает Госкомитет РТ по биологическим ресурсам.

Пока что в республику прилетели «разведчики», которые появляются раньше основной массы сородичей и занимают колонии. Первых птиц уже видели в Дрожжановском, Камско‑Устьинском, Спасском и Чистопольском районах.

Остальные грачи появятся в республике в ближайшее время, когда ночные заморозки станут короче и слабее, а днем термометры будут показывать плюсовую температуру.

