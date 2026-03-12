В Татарстан прилетели первые грачи
«Разведчиков» заметили в четырех районах республики.
С приходом весны в Татарстан возвращаются перелетные птицы. Первыми появились грача, сообщает Госкомитет РТ по биологическим ресурсам.
Пока что в республику прилетели «разведчики», которые появляются раньше основной массы сородичей и занимают колонии. Первых птиц уже видели в Дрожжановском, Камско‑Устьинском, Спасском и Чистопольском районах.
Остальные грачи появятся в республике в ближайшее время, когда ночные заморозки станут короче и слабее, а днем термометры будут показывать плюсовую температуру.
Ранее сообщалось, что Казань ожидают «сюрпризы» из-за таяния снега весной. Дома подтопит, могут возникнуть оползни и оплывины.
