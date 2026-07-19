Ядовитый паук напал на девушку в казанском автобусе
Медики убеждали пострадавшую в том, что в Татарстане нет опасных пауков.
Девушку укусил ядовитый паук во время поездки в казанском автобусе, об этом 29-летняя Гузель рассказала в социальных сетях.
Неприятную боль девушка почувствовала во время поездки, когда ехала в автобусе. Гузель подумала, что ее укусила пчела или оса, но рядом нашелся лишь маленький паук – желтый сак. Через некоторое время палец начал сильно опухать – у девушки начались сильные боли, пишет SHOT. В больнице пострадавшей поставили укол и уверили, что в Татарстане нет ядовитых пауков.
Отмечается, что укус желтого сака не смертелен, но приносит сильную боль.
Ранее мы писали, что наибольшее количество укусов клещей пришлось на жителей Казани. Насекомые попадают на кожу человека в том числе на приусадебных и дачных участках.
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