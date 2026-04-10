Заросший участок несет опасность и для соседей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Дачников могут оштрафовать на сумму до десяти тысяч рублей за сорняки и высокую траву на участке. Это нарушает правила борьбы с растениями-вредителями в России, рассказал председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин. Его слова приводит РИА Новости.

«Владельцы должны понимать, что на законодательном уровне в таком виде содержать участок запрещено. Так, нарушение правил борьбы с растениями-сорняками влечёт предупреждение или наложение административного штрафа», - говорит эксперт.

В частности, для обычных горожан сумма штрафа составляет от 300 до 500 рублей, для должностных лиц — от 500 до 1000 рублей, а для юрлиц — от 5 до 10 тысяч рублей. Дачники должны понимать, что разросшаяся растительность несет угрозу и для соседних участков в пожароопасный период: сухая трава легко воспламеняется.

Ранее сообщалось, что дачников могут оштрафовать за туалет в неположенном месте. Формально штраф составляет от 100 до 500 рублей. Однако на практике, по словам адвоката, сумма может вырасти до пяти тысяч рублей.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.