За нескошенную траву дачникам грозит штраф в 10 тысяч рублей
Заросший участок несет опасность и для соседей.
Дачников могут оштрафовать на сумму до десяти тысяч рублей за сорняки и высокую траву на участке. Это нарушает правила борьбы с растениями-вредителями в России, рассказал председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин. Его слова приводит РИА Новости.
«Владельцы должны понимать, что на законодательном уровне в таком виде содержать участок запрещено. Так, нарушение правил борьбы с растениями-сорняками влечёт предупреждение или наложение административного штрафа», - говорит эксперт.
В частности, для обычных горожан сумма штрафа составляет от 300 до 500 рублей, для должностных лиц — от 500 до 1000 рублей, а для юрлиц — от 5 до 10 тысяч рублей. Дачники должны понимать, что разросшаяся растительность несет угрозу и для соседних участков в пожароопасный период: сухая трава легко воспламеняется.
Ранее сообщалось, что дачников могут оштрафовать за туалет в неположенном месте. Формально штраф составляет от 100 до 500 рублей. Однако на практике, по словам адвоката, сумма может вырасти до пяти тысяч рублей.
Сроки следствия по делу основателя «Волги-Автодор» продлены на два месяца - до 14 июня.
Обвиняемый организовал убийство вместе с сообщниками год назад.
Преступники разбили окно во время стоянки и выпрыгнули — с тех пор их не удалось найти.
Подсудимый полностью признал вину.
Мошенники выманили у мужчины почти 4 миллиона рублей.
В Госдуму внесен законопроект «О цифровой валюте», который определяет правила игры на российском крипторынке. Эксперты отмечают, что он схож с европейским, но все же уникальный. Не исключено, что его примут уже в весеннюю сессию.