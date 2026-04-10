10 апреля 18:20
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Татарстанцам вернули 1,2 млрд рублей налогового вычета в упрощенном порядке

ФНС напоминает жителям, что можно не выходя из дома получить компенсацию за обучение, лечение и другие услуги.

Татарстанцам вернули 1,2 млрд рублей налогового вычета в упрощенном порядке

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С 2024 года в республике и других регионах действует упрощенный порядок получения социальных налоговых вычетов по НДФЛ. Всего с начала года по этому поводу поступило свыше 45 тысяч заявлений, а средства вернули в размере 1,2 миллиарда рублей. Компенсация положена за оплату обучения, лечения, спортивных и оздоровительных занятий, а также за страховые взносы. Об этом жителям напоминает УФНС России по Татарстану.

Благодаря упрощенному порядку налогоплательщикам не надо подавать отчет 3-НДФЛ и приносить подтверждающие документы. Продавцы услуг сами направляют эту информацию в ФНС в течение года. Чтобы получить компенсацию без лишней мороки, надо в свободной форме составить заявление и подать его. В случае если у работника действительно есть право на вычет, заявление на его получение формируется в личном кабинете без участия налогоплательщика — его надо только утвердить и подписать. Если данные о расходах представлены до 25 февраля, заявление направляется не позднее 20 марта. Если информация поступила после 25 февраля, то в течение 20 рабочих дней.


Нововведение, действующее два года, сокращает срок проверки с трех месяцев до одного (на практике — примерно 10 дней на все процедуры и возврат). Более того, ходить тоже никуда не надо — все делается электронно.

Ранее сообщалось, что жителям, которые вовремя не задекларируют доходы за прошлый год, в мае начнут блокировать счета. Подать отчет надо до 30 апреля, а оплатить налог можно позже.

