Жители Татарстана разместили 320 объявлений на Авито с хэштегом #яПомогаю в помощь пострадавшим от наводнения в Дагестане. Гуманитарная кампания была запущена на платформе 3 апреля и продолжается до 1 мая.

Автор фото: пресс-служба Авито

Желающие помочь могут разместить на платформе объявления о передаче вещей даром с хэштегом #яПомогаю в названии и символической ценой от 10 рублей. Авито компенсирует доставку вещей в Дагестан – для покупателей стоимость доставки составляет 1 рубль.

Чаще всего жители республики размещают объявления в помощь жителям Дагестана в категориях детской одежды и обуви (43%), одежды, обуви и аксессуаров (35%), а также товаров для детей и игрушек (6%).

Наибольший спрос на товары от жителей Татарстана у пользователей из Дагестана наблюдается в этих же категориях – на детскую одежду и обувь (34%), на одежду, обувь и аксессуары (32%) и на товары для детей и игрушки (12%).

За время гуманитарной кампании Авито доставил в Дагестан 300 тонн питьевой воды, 17,6 тонны кормов, произведенных компанией «Марс», в помощь местным приютам для животных, а также обеспечивает работу спецтехники для помощи в ликвидации последствий ЧС.