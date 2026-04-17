Общество
17 апреля 14:49
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Жители Татарстана разместили более трехсот объявлений для помощи Дагестану

Жители Татарстана разместили 320 объявлений на Авито с хэштегом #яПомогаю в помощь пострадавшим от наводнения в Дагестане. Гуманитарная кампания была запущена на платформе 3 апреля и продолжается до 1 мая.

Автор фото: пресс-служба Авито

Желающие помочь могут разместить на платформе объявления о передаче вещей даром с хэштегом #яПомогаю в названии и символической ценой от 10 рублей. Авито компенсирует доставку вещей в Дагестан – для покупателей стоимость доставки составляет 1 рубль.

Чаще всего жители республики размещают объявления в помощь жителям Дагестана в категориях детской одежды и обуви (43%), одежды, обуви и аксессуаров (35%), а также товаров для детей и игрушек (6%).

Наибольший спрос на товары от жителей Татарстана у пользователей из Дагестана наблюдается в этих же категориях – на детскую одежду и обувь (34%), на одежду, обувь и аксессуары (32%) и на товары для детей и игрушки (12%).

За время гуманитарной кампании Авито доставил в Дагестан 300 тонн питьевой воды, 17,6 тонны кормов, произведенных компанией «Марс», в помощь местным приютам для животных, а также обеспечивает работу спецтехники для помощи в ликвидации последствий ЧС.

Популярное
ГУ МЧС России по Татарстану
Приговор экс-начотдела МЧС Татарстана Линару Сунгатуллину не устоял в кассации

Дело осужденного на 10 лет «строгача» полковника чрезвычайного ведомства вернулось в апелляционную инстанцию.

источник «Вечерней Казани»
Балконы на Хади Такташа в Казани оказались опасными для жизни после ремонта

В домах напротив нового театра Камала проводят обновление фасадов — жителей заставили переустанавливать кондиционеры за свой счет и построили хлипкую конструкцию из листов металла с низкими перилами.

Управление Роспотребнадзора по РТ
Работа базовой станции сотовой связи «ВымпелКом» в Казани приостановлена

Суд запретил деятельность на 60 суток.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В трех районах Казани на сутки отключат воду из-за работ на трубопроводе

Воды не будет с 1:00 14 апреля.

взято с личной страницы во ВКонтакте
Азамат Мусагалиев признался, что его бабушка всегда пела татарские песни

Легенда КВН побывал среди гостей форума «Мост Москва – Татарстан».

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке

Власти хотят модернизовать семейную ипотеку. Размер лимита для регионов с дорогим жильем предлагают повысить вдвое и «привязать» к площади жилья и числу детей в семье. Эксперты считают: это поднимет спрос, но повысит стоимость квартир.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
