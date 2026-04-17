Произошел запуск «Союза-2.1б» с космодрома Плесецк.

Автор фото: Mash

Жителей Финляндии напугала российская ракета, в службу спасения поступили десятки звонков. Об этом сообщает Mash.

Ночью с космодрома Плесецк запустили ракету «Союз-2.1б». Ее заметили на большей части Финляндии, после чего жители начали звонить в полицию и спецслужбы. Только утром полиция выпустила сообщение, что ракета никакой опасности не представляет.

Ранее сообщалось, что запуск российского «Орла» в космос отложили ещё на год. Миссия должна была состояться в 2028 году, но ее перенесли из-за проблем с электроникой и санкций. Первоначальный план был таков: запуск должен был состояться в 2023 году, а высадка — в 2029-м. Теперь же запуск планируется на 2029-й, и то не факт. А до Луны — не раньше 2035 года.

