Зумеры начали ставить брекеты из маркетплейсов на суперклей
Ортодонт Анатолий Новосад призвал родителей контролировать такие покупки.
Ортодонт Анатолий Новосад пожаловался, что молодежь принялась самостоятельно устанавливать брекеты, купленные на маркетплейсах. Об этом он написал в своем аккаунте в одной из соцсетей.
По словам врача, зумеры заказывают ортодонтические конструкции и крепят их к зубам с помощью обычного суперклея в домашних условиях. При этом они снимают видео «до и после» и восхищаются эффектом. Доктор призвал родителей обратить внимание на детей и контролировать подобные покупки.
«Ребята, ну зачем? Брекеты — это не наклейки на телефон. Это сложная медицинская конструкция, которая требует диагностики, компьютерной томографии, расчетов, контроля и постоянной коррекции специалистом. Самостоятельная установка в ванной на суперклей — это гарантированно испорченные зубы, поврежденная эмаль, неправильный прикус и куча денег на переделку», — посетовал медик.
