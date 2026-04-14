Общество
14 апреля 12:21
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Зумеры начали ставить брекеты из маркетплейсов на суперклей

Ортодонт Анатолий Новосад призвал родителей контролировать такие покупки.

Зумеры начали ставить брекеты из маркетплейсов на суперклей

Автор фото: РИА Новости / Unsplash

Ортодонт Анатолий Новосад пожаловался, что молодежь принялась самостоятельно устанавливать брекеты, купленные на маркетплейсах. Об этом он написал в своем аккаунте в одной из соцсетей.

По словам врача, зумеры заказывают ортодонтические конструкции и крепят их к зубам с помощью обычного суперклея в домашних условиях. При этом они снимают видео «до и после» и восхищаются эффектом. Доктор призвал родителей обратить внимание на детей и контролировать подобные покупки.

«Ребята, ну зачем? Брекеты — это не наклейки на телефон. Это сложная медицинская конструкция, которая требует диагностики, компьютерной томографии, расчетов, контроля и постоянной коррекции специалистом. Самостоятельная установка в ванной на суперклей — это гарантированно испорченные зубы, поврежденная эмаль, неправильный прикус и куча денег на переделку», — посетовал медик.

Ранее мы писали, что жительница Казани требует с московского пластического хирурга 1,7 миллиона рублей. В такую сумму женщина оценила расходы на лечение и операцию, а также добавила моральный вред.

