В ходе визита руководство КПРФ потребовало направить 130 триллионов рублей с банковских счетов на регулирование цен и бесплатную медицину для граждан.

Автор фото: Павел Наумов / ИД «Вечерняя Казань»

Лидер коммунистов Геннадий Зюганов в Казани жёстко раскритиковал отказ парламентского большинства поддержать предложенный КПРФ альтернативный «бюджет развития», который мог бы увеличить казну страны на 10 триллионов рублей.

- Эти деньги лежат на счетах в банках - там порядка 130 триллионов рублей частных и коллективных сбережений. Это три годовых бюджета! Но оппоненты всё переврали. Я предлагаю, чтобы на этих деньгах наживались не банкиры, а чтобы они работали на каждого гражданина: на снижение цен, выпуск лучшей продукции и бесплатную медицину. Посмотрите на цены: борщевой набор с 1 января подорожал на 40 процентов! Нельзя жить в нормальной стране, где еда для беднейших слоёв населения так растёт. Мы 10 раз вносили закон о регулировании цен на товары первой необходимости (еду, воду, лекарства, детские товары), но его не принимают. А ведь в Германии государство регулирует до 40 процентов цен! - возмутился Зюганов.

Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин добавил, что визит в Татарстан - это в первую очередь работа на созидание и презентация реального опыта министров и губернаторов-коммунистов.

В завершение встречи руководство КПРФ анонсировало проведение масштабного Общероссийского собрания народных представителей, которое намечено на 15 июля.

Ранее сообщалось, что Зюганов в Казани призвал спасать народные предприятия. Глава КПРФ объявил о старте масштабной кампании партии в Татарстане и призвал всю Россию перенимать экономический опыт народных предприятий.

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