Владимир Зеленский поддерживает эту идею.

США намерены создать новый военный блок, ведущим участником которого станет Украина. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Келлог, будучи не чужим человеком в Вашингтоне, продвигает вместе с европейскими грандами идею создания нового военного блока с Украиной в качестве члена, да даже не только члена, а в качестве его ведущего участника», — подчеркнул Лавров.

По словам министра, президент Украины Владимир Зеленский всячески поддерживает эту идею. Также Лавров добавил, что США хотят, чтобы Европа препятствовала действиям России, — это позволит Америке развивать свою политику на китайском направлении.

Напомним, Кит Келлог действительно призвал Соединенные Штаты Америки выйти из НАТО и создать новый военный блок с Украиной. В качестве возможных участников он также назвал Австралию, Японию, а из европейских стран — Германию или Польшу.

