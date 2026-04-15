Политика
15 апреля 07:19
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Лавров заявил, что США хотят создать новый военный блок с Украиной во главе

Владимир Зеленский поддерживает эту идею.

Автор фото: Илья Питалев / РИА Новости

США намерены создать новый военный блок, ведущим участником которого станет Украина. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Келлог, будучи не чужим человеком в Вашингтоне, продвигает вместе с европейскими грандами идею создания нового военного блока с Украиной в качестве члена, да даже не только члена, а в качестве его ведущего участника», — подчеркнул Лавров.

По словам министра, президент Украины Владимир Зеленский всячески поддерживает эту идею. Также Лавров добавил, что США хотят, чтобы Европа препятствовала действиям России, — это позволит Америке развивать свою политику на китайском направлении.

Напомним, Кит Келлог действительно призвал Соединенные Штаты Америки выйти из НАТО и создать новый военный блок с Украиной. В качестве возможных участников он также назвал Австралию, Японию, а из европейских стран — Германию или Польшу.

Ранее мы писали, что США начали блокаду Ормузского пролива. Блокада вступила в силу после провала переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани все же появится парк аттракционов вместо «Кырлая»

Проектная документации уже разрабатывается.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Суд Казани выпустил Станислава Шевырева из-под домашнего ареста

Сроки следствия по делу основателя «Волги-Автодор» продлены на два месяца - до 14 июня.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ильсур Метшин посоветовал хорошо зарабатывать, чтобы купить квартиру в Казани

Сам мэр заработал на жилье через шесть лет жизни в Казани.

АО «Туполев»
«Туполев» впервые показал проект самолёта Ту-454 с двигателями ПД-26

При этом компания все равно сосредоточена в первую очередь на масштабировании серийного производства Ту-214.

Mash
Опубликованы фото сбежавших из вагона в Чувашии заключенных

Преступники разбили окно во время стоянки и выпрыгнули — с тех пор их не удалось найти.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания

Сфера общепита переживает сложные времена: из-за роста издержек, снижения покупательской способности и налоговых новаций отрасль вынуждена адаптироваться. Одни заведения закрываются, а рентабельность других остается под угрозой.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
