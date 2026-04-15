Лавров заявил, что США хотят создать новый военный блок с Украиной во главе
Владимир Зеленский поддерживает эту идею.
США намерены создать новый военный блок, ведущим участником которого станет Украина. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
«Келлог, будучи не чужим человеком в Вашингтоне, продвигает вместе с европейскими грандами идею создания нового военного блока с Украиной в качестве члена, да даже не только члена, а в качестве его ведущего участника», — подчеркнул Лавров.
По словам министра, президент Украины Владимир Зеленский всячески поддерживает эту идею. Также Лавров добавил, что США хотят, чтобы Европа препятствовала действиям России, — это позволит Америке развивать свою политику на китайском направлении.
Напомним, Кит Келлог действительно призвал Соединенные Штаты Америки выйти из НАТО и создать новый военный блок с Украиной. В качестве возможных участников он также назвал Австралию, Японию, а из европейских стран — Германию или Польшу.
Ранее мы писали, что США начали блокаду Ормузского пролива. Блокада вступила в силу после провала переговоров между Вашингтоном и Тегераном.
