Сотни жителей Курской области все еще числятся пропавшими без вести
После оккупации специалисты пытаются установить судьбу каждого.
Местоположение нескольких сотен жителей Курской области все еще остается неизвестным после оккупации региона. Розыск продолжается, сообщает ТАСС со ссылкой на слова уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой.
«Была проведена большая работа, чтобы установить судьбу каждого», — добавила Москалькова.
Ранее помощник президента Владимир Мединский сравнил потери Украины и России после обмена телами. Украине передана одна тысяча тел. Россия получила тело 41 погибшего бойца.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков при этом заявил, что территориальные разногласия между Россией и Украиной теперь абсолютно минимальны. Речь идет буквально о 18-17 процентах территории ДНР.
