Трампу грозит импичмент из-за провала в Иране
С прогнозом выступил журналист пула Белого дома Саймон Атеба.
Президенту США Дональду Трампу из-за провала в Иране может грозить импичмент, с прогнозом выступил журналист пула Белого дома Саймон Атеба. Сообщение он опубликовал в соцсети X.
По словам журналиста, Трамп застрял в бесконечной войне с Ираном, а объявленное перемирие было ложью. Дальше будет только хуже, полагает журналист, так как Трамп в ловушке. В результате республиканская партия может быть серьезно наказана на промежуточных выборах, с дальнейшим импичментом Трампа.
Помимо этого Атеба раскритиковал тех, кто верит в способность Трампа решать международные конфликты с помощью угроз. Он полагает, что история и человеческая природа неизбежно ведут к краху подобных амбиций.
Ранее сообщалось, что вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Тегеран не принял условия, предложенные Вашингтоном на переговорах. Вэнс отметил, что США чётко обозначили свои «красные линии» и указали, по каким вопросам готовы пойти на уступки Ирану. По его словам, переговоры в Исламабаде не привели к соглашению между Тегераном и Вашингтоном.
Проектная документации уже разрабатывается.
Сроки следствия по делу основателя «Волги-Автодор» продлены на два месяца - до 14 июня.
Сам мэр заработал на жилье через шесть лет жизни в Казани.
При этом компания все равно сосредоточена в первую очередь на масштабировании серийного производства Ту-214.
Преступники разбили окно во время стоянки и выпрыгнули — с тех пор их не удалось найти.
Сфера общепита переживает сложные времена: из-за роста издержек, снижения покупательской способности и налоговых новаций отрасль вынуждена адаптироваться. Одни заведения закрываются, а рентабельность других остается под угрозой.