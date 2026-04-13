Автор фото: Mark Schiefelbein / AP Photo

Президенту США Дональду Трампу из-за провала в Иране может грозить импичмент, с прогнозом выступил журналист пула Белого дома Саймон Атеба. Сообщение он опубликовал в соцсети X.

По словам журналиста, Трамп застрял в бесконечной войне с Ираном, а объявленное перемирие было ложью. Дальше будет только хуже, полагает журналист, так как Трамп в ловушке. В результате республиканская партия может быть серьезно наказана на промежуточных выборах, с дальнейшим импичментом Трампа.

Помимо этого Атеба раскритиковал тех, кто верит в способность Трампа решать международные конфликты с помощью угроз. Он полагает, что история и человеческая природа неизбежно ведут к краху подобных амбиций.

Ранее сообщалось, что вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Тегеран не принял условия, предложенные Вашингтоном на переговорах. Вэнс отметил, что США чётко обозначили свои «красные линии» и указали, по каким вопросам готовы пойти на уступки Ирану. По его словам, переговоры в Исламабаде не привели к соглашению между Тегераном и Вашингтоном.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.