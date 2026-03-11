Праздник решено перенести на следующий год.

Сабантуй, запланированный в Эмиратах на 4 апреля, отменен. Причина - война на Ближнем Востоке. По решению организаторов праздник плуга перенесен на 2027 год.

Организаторы считают, что другие даты для проведения Сабантуя в этом году вряд ли подойдут. Летом в ОАЭ очень жаркая погода, осенью же проводить праздник, по их мнению, нецелесообразно.

Сейчас все ждут стабилизации обстановки в регионе.

Ранее Иран выдвинул жесткие условия для переговоров с США: гарантии и компенсации. Тегеран требует от Вашингтона обещаний не нападать в будущем, права на ядерный цикл и выплаты репараций.

Также сообщалось, что Владимир Путин и президент Ирана снова обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Масуд Пезешкиан поблагодарил за предоставленную Россией гуманитарную помощь.

