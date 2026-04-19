Автор фото: kremlin.ru

Соединенные штаты Америки могут через Белоруссию улучшить отношения с Россией, заявил президент Александр Лукашенко. Об этом сообщает RT.

По словам Лукашенко, он был бы рад, если бы президент США Дональд Трамп за переговорами с Белоруссией видел гораздо больше.

«Может, он прощупывает некую позицию Беларуси, проецирует ее на Россию», — допустил президент, заметив, что Минск будет делать все для реализации подобного исхода.

Ранее сообщалось, что США возобновили действие лицензии, которая разрешает сделки с российской нефтью. Разрешение действует до 16 мая и распространяется только на ту нефть, которая была загружена на суда до 17 апреля. Речь идёт о сырой нефти и нефтепродуктах.

