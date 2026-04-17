Политика
17 апреля 07:44
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Чехия вызвала российского посла из-за списка производителей дронов

поводом стали не только сам перечень, но и последующие комментарии Дмитрия Медведева.

Чехия вызвала российского посла из-за списка производителей дронов

Автор фото: РИА Новости / Fotolia

Чехии не понравилось, что Россия опубликовала список заводов, где производят дроны для Украины. Поэтому там вызвали российского посла. Об этом сообщает URA.RU.

Глава МИД Чехии Петр Мацинка пригласил дипломата на беседу. Всё из-за перечня, который выложило Минобороны РФ, и из-за того, что потом сказал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Напомним, Минобороны России опубликовало адреса европейских заводов, которые, по данным военных, делают беспилотники для Украины. В списке были предприятия в Лондоне, Мюнхене, Праге, Риге и других городах. А Медведев назвал эти объекты потенциальными целями для ударов. Чешская сторона потребовала объяснений.

Ранее сообщалось, что Сергей Нарышкин назвал обстановку на границе России и Белоруссии очень напряженной. Директор службы внешней разведки РФ заявил, что экономики Польши и стран Прибалтики милитаризируются.

