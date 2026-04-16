Политика
16 апреля 18:21
Автор материала:«Вечерняя Казань»

KazanForum примет молодых дипломатов из исламских стран

На площадке юные специалисты обретут важные для работы контакты.

Форум молодых дипломатов стран Организации исламского сотрудничества.

С 12 по 16 мая в рамках мероприятия «Россия – Исламский мир: KazanForum» состоится Х Форум молодых дипломатов стран ОИС. В нем примут участие 60 человек, в частности молодые сотрудники внешнеполитических организаций, представители власти, молодежных объединений и эксперты. Здесь дипломаты могут пообщаться в рабочем режиме, а не в протокольном, делятся организаторы.

Такой формат позволяет специалистам обрести контакты, «которые потом работают на уровне министерств». Однако главная тема форума — «Молодёжная дипломатия и межцивилизационный диалог Россия – Исламский мир». Программа состоит из четырех сегментов: международное гуманитарное сотрудничество и межкультурное взаимодействие; «горизонтальная дипломатия» как долгосрочная стратегия; Большое Евразийское партнёрство совместно с Группой стратегического видения «Россия – Исламский мир» и дипломатия в эпоху цифровых технологий.

Церемонию открытия дистанционно посетит глава МИДа Сергей Лавров. Также в форуме поучаствуют глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров, проректор по кадровой политике МГИМО Владимир Морозов и другие.

Специалисты также смогут встретиться с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, поговорить со студентами и школьниками Казани, стать свидетелями турнира поваров и участниками товарищеского футбольного матча молодых дипломатов и предпринимателей, ознакомиться с культурой республики.

Также на грядущем форуме планируется заключить крупную торговую сделку с Афганистаном. Страна-партнер планирует купить российские нефтепродукты на два миллиона тонн в год, из которых один миллион тонн - сжиженный углеводородный газ, остальное бензин и дизельное топливо.

