Нарышкин назвал обстановку на границе России и Белоруссии очень напряженной
Директор Службы внешней разведки РФ заявил, что экономики Польши и стран Прибалтики милитаризируются.
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин охарактеризовал ситуацию на границе Союзного государства России и Белоруссии как очень напряженную. Об этом он сказал журналистам после совместного заседания коллегий службы внешней разведки и комитета государственной безопасности Белоруссии.
По словам Нарышкина, в Польше и странах Прибалтики идет ускоренное военное строительство и развивается мобилизационный потенциал. Он также отметил, что эти государства недавно вышли из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.
«Мы видим, как на восточных границах этих стран создаются новые фортификационные сооружения. Я должен напомнить, что именно так события развивались и накануне Второй мировой войны. Однако нападение на Польшу было совершено не с Востока, а как раз с Запада», — указал Сергей Нарышкин.
Он добавил, что не уходит и угроза международного терроризма. По этим вопросам Россия и Белоруссия активно обмениваются разведывательной информацией.
Ранее мы писали, что США возобновили санкции против российской нефти на танкерах. Администрация Дональда Трампа позволила истечь сроку приостановки ограничений.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
