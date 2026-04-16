Политика
16 апреля 07:38
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Нарышкин назвал обстановку на границе России и Белоруссии очень напряженной

Директор Службы внешней разведки РФ заявил, что экономики Польши и стран Прибалтики милитаризируются.

Нарышкин назвал обстановку на границе России и Белоруссии очень напряженной

Автор фото: ТАСС

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин охарактеризовал ситуацию на границе Союзного государства России и Белоруссии как очень напряженную. Об этом он сказал журналистам после совместного заседания коллегий службы внешней разведки и комитета государственной безопасности Белоруссии.

По словам Нарышкина, в Польше и странах Прибалтики идет ускоренное военное строительство и развивается мобилизационный потенциал. Он также отметил, что эти государства недавно вышли из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.

«Мы видим, как на восточных границах этих стран создаются новые фортификационные сооружения. Я должен напомнить, что именно так события развивались и накануне Второй мировой войны. Однако нападение на Польшу было совершено не с Востока, а как раз с Запада», — указал Сергей Нарышкин.

Он добавил, что не уходит и угроза международного терроризма. По этим вопросам Россия и Белоруссия активно обмениваются разведывательной информацией.

Ранее мы писали, что США возобновили санкции против российской нефти на танкерах. Администрация Дональда Трампа позволила истечь сроку приостановки ограничений.

Популярное
ГУ МЧС России по Татарстану
Приговор экс-начотдела МЧС Татарстана Линару Сунгатуллину не устоял в кассации

Дело осужденного на 10 лет «строгача» полковника чрезвычайного ведомства вернулось в апелляционную инстанцию.

АО «Туполев»
«Туполев» впервые показал проект самолёта Ту-454 с двигателями ПД-26

При этом компания все равно сосредоточена в первую очередь на масштабировании серийного производства Ту-214.

Mash
Опубликованы фото сбежавших из вагона в Чувашии заключенных

Преступники разбили окно во время стоянки и выпрыгнули — с тех пор их не удалось найти.

Управление Роспотребнадзора по РТ
Работа базовой станции сотовой связи «ВымпелКом» в Казани приостановлена

Суд запретил деятельность на 60 суток.

источник «Вечерней Казани»
Балконы на Хади Такташа в Казани оказались опасными для жизни после ремонта

В домах напротив нового театра Камала проводят обновление фасадов — жителей заставили переустанавливать кондиционеры за свой счет и построили хлипкую конструкцию из листов металла с низкими перилами.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке

Власти хотят модернизовать семейную ипотеку. Размер лимита для регионов с дорогим жильем предлагают повысить вдвое и «привязать» к площади жилья и числу детей в семье. Эксперты считают: это поднимет спрос, но повысит стоимость квартир.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
