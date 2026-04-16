Директор Службы внешней разведки РФ заявил, что экономики Польши и стран Прибалтики милитаризируются.

Автор фото: ТАСС

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин охарактеризовал ситуацию на границе Союзного государства России и Белоруссии как очень напряженную. Об этом он сказал журналистам после совместного заседания коллегий службы внешней разведки и комитета государственной безопасности Белоруссии.

По словам Нарышкина, в Польше и странах Прибалтики идет ускоренное военное строительство и развивается мобилизационный потенциал. Он также отметил, что эти государства недавно вышли из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.

«Мы видим, как на восточных границах этих стран создаются новые фортификационные сооружения. Я должен напомнить, что именно так события развивались и накануне Второй мировой войны. Однако нападение на Польшу было совершено не с Востока, а как раз с Запада», — указал Сергей Нарышкин.

Он добавил, что не уходит и угроза международного терроризма. По этим вопросам Россия и Белоруссия активно обмениваются разведывательной информацией.

