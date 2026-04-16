Европа хочет сделать это для Киева за счет совместных предприятий.

Автор фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Минобороны России заявили, что страны Европы планируют нарастить выпуск беспилотников для Украины. Это хотят сделать за счет увеличения финансирования украинских и совместных предприятий, которые расположены на территории европейских государств и производят ударные дроны и их комплектующие.

В российском военном ведомстве подчеркнули, что соответствующее решение руководство ряда европейских стран приняло 26 марта на фоне растущих потерь и острой нехватки личного состава в ВСУ.

В Минобороны РФ также обнародовали список адресов европейских предприятий, которые, по данным ведомства, занимаются производством беспилотников для Украины. В перечне Лондон, Мюнхен, Прага, Рига и другие. В ведомстве заявили, что европейцы должны знать, где находятся производства, которые втягивают их страны в конфликт с Россией.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал публикацию списков, назвав эти предприятия потенциальными целями для российских Вооруженных сил.

Ранее сообщалось, что Сергей Нарышкин назвал обстановку на границе России и Белоруссии очень напряженной. Директор службы внешней разведки РФ заявил, что экономики Польши и стран Прибалтики милитаризируются.

