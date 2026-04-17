Американский президент назвал его «ядерной пылью».

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран готов передать США обогащенный уран с объектов, которые подверглись бомбардировкам в июне 2025 года. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Выступая перед журналистами на Южной лужайке Белого дома, Трамп сказал, что у Ирана нет ядерного оружия, и Тегеран согласился вернуть «ядерную пыль», которая находится глубоко под землей после атаки американских бомбардировщиков B-2.

Так американский лидер назвал высокообогащенный уран. По данным международного агентства по атомной энергии, после прошлогодних ударов США по трем ключевым ядерным объектам Ирана этот материал оказался погребен под землей. Его наличие в руках Тегерана было одним из главных источников напряженности между администрацией Трампа и Ираном.

Генеральный директор международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в июне 2025 года сообщал о пропаже около 400 килограммов обогащенного урана после американских ударов. По оценкам, этого количества сырья при дальнейшем обогащении до оружейного уровня хватило бы на создание девяти ядерных боезарядов.

