В саммите АСЕАН в Казани примет участие премьер Таиланда
Позитивный импульс в отношениях стран распространяется за пределы двусторонних отношений.
Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун подтвердил свое участие в саммите Россия - АСЕАН, который пройдет в Казани с 17 по 19 июня. Об этом он заявил в Бангкоке на приеме по случаю Дня России, пишет ТАСС.
По его словам, «позитивный импульс в отношениях России и Таиланда распространяется за пределы двусторонних отношений». Саммит представит возможность для дальнейшего укрепления взаимодействия.
«Я также с нетерпением жду конструктивного обмена мнениями на саммите. В следующем году исполнится 130 лет дипломатическим отношениям между нашими странами», - отметил Анутхин Чанвиракун.
Эту дату планируется отметить обменом визитами на высоком уровне, тем самым подтвердив общую приверженность еще более прочному партнерству на благо народов. Премьер также поздравил президента России Владимира Путина с Днем России.
Ранее сообщалось, что саммит Россия – АСЕАН в Казани может обозначить будущее мировой политики. Участники обсудят, каким будет дальнейший мировой порядок.
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