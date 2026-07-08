Нижнекамский район под массированной атакой, жителей просят соблюдать меры безопасности.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане рано утром объявили угрозу атаки беспилотников. Режим беспилотной опасности ввели в 03:28, уведомление пришло через приложение МЧС.

Под ударом оказались сразу восемь городов Закамья: Чистополь, Бугульма, Альметьевск, Лениногорск, Заинск, Нижнекамск, Елабуга и Набережные Челны. Угроза также действовала на Казань и Зеленодольск, но позже её отменили.

Глава Нижнекамского района Радмир Беляев сообщил в своём телеграм-канале, что атака на район носит массированный характер и продолжается.

«Прошу внимательно отнестись к предупреждениям и принять меры безопасности», — написал он.

По данным Росавиации, аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы временно закрыты на приём и отправку рейсов.

Ранее мы писали, что в небе над Удмуртией была сбита ракета, выпущенная ВСУ. Украинские вооружённые силы пытались поразить одно из предприятий в этом регионе.

Гендиректор Федерального центра БАС Максим Авдеев рассказал, где беспилотники дают мощный эффект. Существуют различные и своеобразные сценарии применения БПЛА.

Также сообщалось, что во время пресс-конференции замглавы Минпромторга Татарстана Иван Колчин заявил, что в республике на данный момент выпускают беспилотники более 20 предприятий. Некоторые из них имеют опыт работы в отрасли более 25-30 лет. БПЛА создают в основном для решения проблем на рынках сельского и лесного хозяйств, для мониторинга ЛЭП, нефтепроводов и экологического надзора.

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