Происшествия
19 июля 09:34
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«Вечерняя Казань»

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Беспилотники ударили по жилым домам в Курской области

На месте работают оперативные службы.

Беспилотники ударили по жилым домам в Курской области

Автор фото: Александр Хинштейн

Курскую область атаковали украинские беспилотники. Об это в своем канале в МАХ сообщил губернатор Александр Хинштейн.

 

Дроны нанесли удары по четырем жилым домам в Курске. На улице Мыльникова пострадали три верхних этажа, на проспекте Дериглазова — фасады двух домов, на проспекте Победы загорелась квартира. Во Льгове дрон попал по автобусу, продуктовому и остановке. Ранены минимум два человека, в том числе гражданин Беларуси.

 

Власти обещают отремонтировать повреждённые дома и компенсировать жильцам аренду на время работ. Информация уточняется.

Напомним, что российские военные нанесли удары по объектам ВПК и логистики в Киеве. Поражены предприятия, которые занимались разработкой систем управления для ракетных комплексов, хранением и транспортировкой продукции двойного назначения.

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