Количество пострадавших при атаке дронов на Подмосковье превысило 60
Есть и погибший.
18 июля Московская область подверглась атаке беспилотников. Об этом в своем канале в МАХ сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Всего при атаке пострадал 61 человек. Из них 31 находится в состоянии средней тяжести, девять человек получили тяжелые травмы. 20 жителей области получили помощь амбулаторно, госпитализация им не потребовалась. Все они находятся под наблюдением врачей.
В Электростали при уничтожении БПЛА его обломки упали на здание детского сада– пожар потушили на площади 100 квадратных метров. По предварительным данным, среди воспитанников и сотрудников пострадавших нет. Больше всего людей пострадали в Электростали, еще четверо — в Ногинске. Есть и погибший – это пациент одной из больниц Подмосковья.
Воробьев выразил соболезнования семье погибшего и заявил, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. Он также поблагодарил медиков, фельдшеров и спасателей за оперативную работу.
Напомним, что в ночь 17-18 июля украинские беспилотники ударили по логистическому центру Wildberries в городе Котовск Тамбовской области. Погибли семь сотрудников ночной смены, ещё 24 человека пострадали.
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