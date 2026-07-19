Российские военные нанесли удары по объектам ВПК и логистики в Киеве
Поражены предприятия, которые занимались разработкой систем управления для ракетных комплексов, хранением и транспортировкой продукции двойного назначения.
ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса и логистическим центрам в Киеве и Киевской области, а также по инфраструктуре порта Южный в Одесской области, сообщили в Минобороны России.
Удары наносились высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотниками. В Киевской области целями стали логистический центр «Амтел Пропертис» в Тарасовке - там принимали, хранили и распределяли комплектующие для производства дальнобойных дронов, а также терминал «Новая почта» - оттуда проходила продукция двойного назначения.
В Киеве поражены предприятия «Радионикс» и «Спецоборонмаш», связанные с разработкой систем управления для ракетных комплексов (включая крылатые ракеты FP-5 «Фламинго», оперативно-тактические ракеты FP-7 и FP-9, а также управляемые ракеты «Нептун-МД»).
Кроме того, под удар попали киевские предприятия «Оаклайн» (комплектующие для БПЛА «Дип страйк», карбоновые детали и аккумуляторы для FPV-дронов) и другие.
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