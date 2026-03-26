Основатель в розыске.

Автор фото: РИА Новости

В Татарстане управление ФСБ России по республике совместно с региональной прокуратурой пресекло деятельность незарегистрированного этносепаратистского движения VATANCI («Ватанчы»). Его основателем является 40-летний Ильнар Камалов из Набережных Челнов. Сейчас он проживает в Турции. Ранее он участвовал в боевых действиях в составе группировки «Исламское государство»* (признана террористической, запрещена в России).

В 2015 году против Камалова возбудили уголовное дело за организацию незаконного вооруженного формирования. Суд заочно арестовал его. Камалова объявили в розыск.

Напомним, члены движения «Ватанчы» пытались разжечь националистические и сепаратистские настроения среди жителей Татарстана, чтобы дестабилизировать общественно-политическую обстановку и отколоть республику от России.

В октябре 2025 года Следком возбудил против Камалова еще одно дело - за разжигание ненависти по национальному и религиозному признакам. Прокуратура признала «Ватанчы» экстремистской организацией. В марте 2026 года Вахитовский райсуд Казани удовлетворил иск прокуратуры. Объединение включат в реестр экстремистских организаций Минюста России.

* Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

