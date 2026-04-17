Происшествия
17 апреля 19:57
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Экс-главу «АвтоТрансСтроя» осудили за посредничество во взятке в 3 млн рублей

Бывший руководитель фирмы помогал коррупционерам РГУ «БДД» Альметьевска.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Лениногорске бывшему руководителю ООО «АвтоТрансСтрой» выписали штраф в 1,5 миллиона рублей за посредничеств во взятках. Он участвовал в схеме работников альметьевского РГУ «БДД», передав через третьих лиц 3,3 миллиона рублей. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

За эти деньги грузовики должны были спокойно проезжать через посты весового контроля. Взятки сотрудники брали в период с 2020 по 2024 годы.

Напомним, что сотрудников ГБУ «БДД» Альметьевска за взятки судят уже давно. В октябре следователи завершили расследование дела со взятками начальника территориального управления Сергея Сураева. С 2022 по 2024 год представитель заинской фирмы «Ак Юл», занимавшейся грузоперевозками в Татарстане, тоже передавал взятки сотрудникам ГБУ «БДД» за попустительство во взвешивании грузовиков.

Позднее поймали ведущего специалиста территориального управления «БДД» За все время он получил 15 взяток в размере от 20 до 331 тысячи рублей на общую сумму более двух миллионов рублей.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
АО «Туполев»
«Туполев» впервые показал проект самолёта Ту-454 с двигателями ПД-26

При этом компания все равно сосредоточена в первую очередь на масштабировании серийного производства Ту-214.

Управление Роспотребнадзора по РТ
Работа базовой станции сотовой связи «ВымпелКом» в Казани приостановлена

Суд запретил деятельность на 60 суток.

источник «Вечерней Казани»
Балконы на Хади Такташа в Казани оказались опасными для жизни после ремонта

В домах напротив нового театра Камала проводят обновление фасадов — жителей заставили переустанавливать кондиционеры за свой счет и построили хлипкую конструкцию из листов металла с низкими перилами.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В трех районах Казани на сутки отключат воду из-за работ на трубопроводе

Воды не будет с 1:00 14 апреля.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Почти 20% казанцев обеспокоены увеличением дохода

Большинство горожан планируют увеличить заработок за счет подработок.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке

Власти хотят модернизовать семейную ипотеку. Размер лимита для регионов с дорогим жильем предлагают повысить вдвое и «привязать» к площади жилья и числу детей в семье. Эксперты считают: это поднимет спрос, но повысит стоимость квартир.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.