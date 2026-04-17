Бывший руководитель фирмы помогал коррупционерам РГУ «БДД» Альметьевска.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Лениногорске бывшему руководителю ООО «АвтоТрансСтрой» выписали штраф в 1,5 миллиона рублей за посредничеств во взятках. Он участвовал в схеме работников альметьевского РГУ «БДД», передав через третьих лиц 3,3 миллиона рублей. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

За эти деньги грузовики должны были спокойно проезжать через посты весового контроля. Взятки сотрудники брали в период с 2020 по 2024 годы.

Напомним, что сотрудников ГБУ «БДД» Альметьевска за взятки судят уже давно. В октябре следователи завершили расследование дела со взятками начальника территориального управления Сергея Сураева. С 2022 по 2024 год представитель заинской фирмы «Ак Юл», занимавшейся грузоперевозками в Татарстане, тоже передавал взятки сотрудникам ГБУ «БДД» за попустительство во взвешивании грузовиков.

Позднее поймали ведущего специалиста территориального управления «БДД» За все время он получил 15 взяток в размере от 20 до 331 тысячи рублей на общую сумму более двух миллионов рублей.

