На улице Беломорской в Казани горел автобус № 60
Экипаж потушил огонь самостоятельно.
В Казани на улице Беломорской горел автобус маршрута № 60, об этом сообщили в комитете по транспорту города.
Пассажиров вывели на безопасное расстояние, пострадавших нет. Экипаж автобуса потушил огонь самостоятельно с помощью огнетушителей. Автобус отвезут в ПАТП-2 для выяснения причин.
В региональном МЧС уточнили, что сообщения о возгорании автобуса по улице Беломорской в ведомство не поступали, так как очевидцы либо проявили равнодушие, либо снимали видео.
Ранее сообщалось, что подтвердился пожар в строящейся многоэтажке в «Салават Купере». Горел утеплитель.
