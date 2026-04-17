В Казани на улице Беломорской горел автобус маршрута № 60, об этом сообщили в комитете по транспорту города.

Пассажиров вывели на безопасное расстояние, пострадавших нет. Экипаж автобуса потушил огонь самостоятельно с помощью огнетушителей. Автобус отвезут в ПАТП-2 для выяснения причин.

В региональном МЧС уточнили, что сообщения о возгорании автобуса по улице Беломорской в ведомство не поступали, так как очевидцы либо проявили равнодушие, либо снимали видео.

Ранее сообщалось, что подтвердился пожар в строящейся многоэтажке в «Салават Купере». Горел утеплитель.

