Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Нижнекамске в детской музыкальной школе № 6 директора обвинили в получении зарплаты за фиктивно трудоустроенного родственника, об этом сообщили в прокуратуре республики.

Директор получала зарплату за родственника, всего она похитила 847 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

Также женщина была уволена в связи с утратой доверия.

Ранее сообщалось, что утративший доверие начальник отдела образования Мамадышского района уволен. Руководитель бюджетными деньгами погасил личный долг.

