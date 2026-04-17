Директора музыкальной школы в Татарстане обвинили в получении зарплаты коллеги
При этом работник работал фиктивно.
В Нижнекамске в детской музыкальной школе № 6 директора обвинили в получении зарплаты за фиктивно трудоустроенного родственника, об этом сообщили в прокуратуре республики.
Директор получала зарплату за родственника, всего она похитила 847 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.
Также женщина была уволена в связи с утратой доверия.
Ранее сообщалось, что утративший доверие начальник отдела образования Мамадышского района уволен. Руководитель бюджетными деньгами погасил личный долг.
